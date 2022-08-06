Дергачевский район получил на дороги 25 миллионов рублей

Фото: Роман Бусаргин

Дергачевский район Саратовской области получил на дороги 25 миллионов рублей, о ситуации в своем Телеграм-канале рассказал Роман Бусаргин.

- Получить деньги помог Вячеслав Володин. Уже идут работы в 4 муниципалитетах. Завершить планируется к 1 сентября. Капитально отремонтируют 15 км дороги к селу Жадовка, 5 км уже завершены. В поселке Советский укладывают асфальт на улице Рабочей, - рассказал Бусаргин.

Районам области важно участвовать во всех программах, направленных на улучшение инфраструктуры сел, - напомнил врио губернатора.

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