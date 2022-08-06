На сегодня, 6 августа, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 94 человека. Всего обнаружено 257 311 зараженных.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 4;

- 7-14 лет — 7

- 15-17 лет — 1;

- 18-29 лет — 11;

- 30-49 лет — 22;

- 50-64 лет — 25;

- 65 и старше — 24.

Четверо поступили с пневмонией, а с признаками ОРВИ — 90.

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