На сегодня, 6 августа, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 94 человека. Всего обнаружено 257 311 зараженных.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 4;
- 7-14 лет — 7
- 15-17 лет — 1;
- 18-29 лет — 11;
- 30-49 лет — 22;
- 50-64 лет — 25;
- 65 и старше — 24.
Четверо поступили с пневмонией, а с признаками ОРВИ — 90.
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