Володин обещал решить проблему с водой в Вольске к сентябрю

Володин в Вольске
Вячеслав Володин обещал решить проблему с водой в Привольском микрорайоне Вольска к сентябрю. Ранее жители пожаловались, что лишены качественной воды. В конце июня Вячеслав Володин сообщил, что для решения проблемы нашлись средства из благотворительных источников.
Представители местной власти заверили, что первая вода поступит в дома к 15 августа, а полноценное водоснабжение появится к сентябрю.
- У вас и региона есть свои возможности. 25 млн можно было найти в бюджете. И работы можно было давно закончить, – сказал Володин.
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