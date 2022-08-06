Двое саратовцев устроили ночные гонки и врезались в фуру – погибли три человека

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня ночью, 6 августа, двое саратовцев устроили ночные гонки и врезались в фуру. В результате аварии погибли три человека.

Столкновение произошло в 2.50 по адресу Большая Горная, 324 корпус 3. 19-летний парень на автомобиле «Лада Приора» и 23-летний водитель BMW вместе летели на ночной дороге на красный свет, когда путь им преградила фура. Две легковушки столкнулись с грузовиком HINO, за рулем которого был 48-летний мужчина. Фура принадлежит Почте России.

В результате ДТП погиб водитель BMW и его пассажиры: 23-летний парень умер сразу, а еще один мужчина, которому на вид 30 лет, скончался в лечебном учреждении.

Травмы получили выживший 23-летний пассажир BMW, водитель почтовой фуры, а также двое 19-летних парней из «Приоры». Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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