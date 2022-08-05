Управление Росприроднадзора

Росприроднадзор дал Вольской районной администрации 60 дней на устранение свалок. Об этом говорится в официальной публикации Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

Согласно информации ведомства, Росприроднадзор направил в адрес Администрации Вольского МР предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства. Сотрудники ведомства обнаружили несанкционированные места свалки отходов рядом с ООПТ «Долина Стрелка», рядом с горнолыжной базой «Ассоль» и неподалеку от дома № 24 по улице Сады Нижней Малыковки.

Несоблюдение обязанностей со стороны Администрации по охране почв, по предотвращению и ликвидации захламления земель отходами производства и потребления влечет административную ответственность. Росприроднадзор ожидает от городской Администрации информацию о принятых мерах в течение 60 дней.

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