В Саратовской области за лето утонул 41 человек

Фото: Юрий Юрин

В Саратовской области значительно снизилось число утоплений, об этом сегодня, 5 августа рассказал в пресс-центре Комсомольской Правды начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения при правительстве Саратовской области Юрий Юрин.

За время купального сезона в этом году утонул 41 человек. Для сравнения, в прошлом году было зафиксировано 68 утоплений. Всего с начала 2022 года утонуло 60 человек, в прошлом году их было 90. Происшествий на воде было 62 и 183 соответственно. Положительную динамику Юрий Сергеевич объясняет эффективной работой службы спасения, раздачей памяток, проведением мероприятий «Помоги утопающему».

По прежнему более 80 процентов всех утоплений происходит в местах несанкционированного купания, вне официально открытых пляжей. Две трети утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения.

Для дальнейшего сокращения числа происшествий правительство работает над увеличением количества муниципальных пляжей. На данный момент в области официально открыты 37 пляжей. Из 18 муниципальных пляжей 17 своевременно подали декларации и были открыты к началу купального сезона, восемнадцатый нельзя было ввести в эксплуатацию из-за реконструкции моста.

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