фото: пресс-служба Правительства Саратовской области

В Саратовской области собрано 2 миллиона тонн зерна. Об этом врио главы региона Роман Бусаргин сообщил во время посещения фермерского хозяйства Владимира Трушина в Дергачевском районе.

По словам Бусаргина, уже 4 района преодолели планку в 100 тыс.тонн зерна – Энгельсский, Краснокутский, Пугачевский и Калининский. Сегодня такой же результат будет достигнут в Дергачевском районе.

В регионе – рекордная средняя урожайность в 34 ц/га, такого показателя не было даже в урожайном 2017 году. Показательно, что в засушливом Дергачевском районе на отдельных полях урожайность доходит до 45 ц/га. Сейчас все районы области занятны на уборочной, в сутки собирают 300 тыс. тонн зерна. Убрано более 50 процентов озимых, хозяйства приступают к уборке яровых.

— Саратовская область уже закрыла свою потребность в зерне, а уборочная ещё только в самом разгаре. Так что себя накормим – накормим и другие регионы. А когда хозяйства уверенно стоят на ногах, должен быть и рост зарплаты, - отметил Роман Бусаргин.

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