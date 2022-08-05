фото: Архив КП

В честь Дня государственного флага РФ на улицах Саратова появится 10 граффити с триколором. Об этом стало известно на заседании Саратовской городской думы.

Сегодня, 5 августа, в ходе заседания Саратовской городской думы Анастасия Пузанова рассказала о грядущем фестивале «Стрит-Арт». Молодые художники нарисуют 10 граффити с российским флагом к 22 августа.

— Мы решили рассмотреть дополнительные поверхности для нанесения изображений в Ленинском районе и в центральной части Саратова. Хочется увидеть что-то по-настоящему искреннее и понятное, отражающее патриотизм и силу, - рассказала председатель комитета по архитектуре Анастасия Пузанова.

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