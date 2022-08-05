фото: ГИБДД

В Балашове на пешеходном переходе сбили женщину. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 5 августа, в Балашове произошла авария. В 7:20 напротив дома №3 по проспекту Космонавтов 51-летний водитель Kia Rio сбил 53-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Женщина госпитализирована в больницу с травмами.

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