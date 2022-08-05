Фото: Архив КП

Саратовцы смогут пожениться в новогодние праздники. Об этом сообщает Управление по делам ЗАГС Правительства области.

За прошедшие 7 месяцев 2022 года в Саратовской области на свет появился 9 551 ребенок. Больше всего свидетельств о рождении выдано в Саратове (3 916 актов), Энгельсе (1295 актов) и Балакове (767 актов).

Продолжается позитивная динамика по регистрации браков в регионе. Так, за 7 месяцев количество заключенных браков почти на 3 процента превысило аналогичный показатель по прошлому году. Всего с начала года в регионе создано более 6,7 тысяч семей, в то время как оформили расторжение брака 5 668 пар саратовцев. Это на 3,5 процента меньше прошлогоднего показателя.

— Традиционно мы заранее открываем даты для регистрации брака в праздничные новогодние дни. Чтобы у всех желающих была возможность обдумать и спланировать такое важное событие, как создание семьи. В 2023 году в период новогодних праздников жители области смогут узаконить отношения 3 и 6 января, — сообщила начальник управления по делам ЗАГС Правительства области Юлия Пономарева.

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