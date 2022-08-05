В Саратове предприимчивый молодой человек фиктивно прописал в своей квартиры 17 гостей из ближнего зарубежья. Об этом сообщает УМВД по Саратову.

Участковые Кировского отдела полиции выявили, что 26-летний саратовец прописал в своей квартире 17 приезжих из стран ближнего зарубежья. Жить там приезжие не собирались. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за фиктивную постановку иностранцев на учет.

Возбуждено уголовное дело.

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