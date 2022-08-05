фото: архив
Тысячи жителей Саратова остались без воды до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».
Сегодня, 5 августа, жители полусотни улиц Саратова остались без водоснабжения.
В зону отключения попали:
1-й Глебучев пр.;
1-й и 2-й пр. Радищева;
1-й Мичуринский пр.;
1-й Мясницкий пр.;
1-й Некрасовский пр.;
1-й Соколовый тупик;
1-й, 2-й, 3-й и 4-й Малосоляные пр.;
1-я Садовая;
1-я Фильтровая;
2-й и 4-й Веселые пр.;
2-й Рождественский тупик;
32-й Стрелковой Дивизии;
Б. Горная (от ул. Радищева до ул. Веселая);
Б. Затонская (от ул. Соколовая до Дальнего Затона);
Будочная;
Веселая;
Вознесенская (от ул. Б. Горная до Соколовой горы);
Волочаевский пр.;
Кузнечная;
Героев Краснодона;
Глебучев Овраг;
Горького (от ул. Соколовая до ул. 1-я Садовая);
Коммунальный пр.;
Комсомольская (от ул. Б. Горная до ул. Соколовая);
Красновая;
Крестьянская;
М. Горная;
М. Затонская;
М. Садовая;
М. Садовый пр.;
М. Соляная;
Мичурина (от ул. Соколовая до Соколовой горы);
Мясницкая (от ул. Б. Горная до ул. 1-я Садовая);
Мясницкий овраг;
Некрасова (от ул. Б. Горная до Соколовой горы);
Октябрьская (от ул. Б. Горная до Соколовой горы);
Посадского (от ул. Рогожина до ул. Радищева);
Радищева (от ул. Б. Горная до конца);
Рогожина;
Соборная (от ул. Б. Горная до Соколовой горы);
Соколовая (от Трудового переулка до ул. Радищева);
Соколовский переулок;
Трудовой переулок;
Фильтровая;
Хвесина;
Чернышевского (от ул. Соколовая до Соколовой горы).
В зоне пониженного давления: ул. Мясницкая (от ул. 1-я Садовая до конца); 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Масленниковых пр., 1-го и 2-го Мясницких тупиков.
Вернуть воду коммунальщики обещают к 19:00.
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