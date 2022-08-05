фото: архив

Тысячи жителей Саратова остались без воды до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 5 августа, жители полусотни улиц Саратова остались без водоснабжения.

В зону отключения попали:

1-й Глебучев пр.;

1-й и 2-й пр. Радищева;

1-й Мичуринский пр.;

1-й Мясницкий пр.;

1-й Некрасовский пр.;

1-й Соколовый тупик;

1-й, 2-й, 3-й и 4-й Малосоляные пр.;

1-я Садовая;

1-я Фильтровая;

2-й и 4-й Веселые пр.;

2-й Рождественский тупик;

32-й Стрелковой Дивизии;

Б. Горная (от ул. Радищева до ул. Веселая);

Б. Затонская (от ул. Соколовая до Дальнего Затона);

Будочная;

Веселая;

Вознесенская (от ул. Б. Горная до Соколовой горы);

Волочаевский пр.;

Кузнечная;

Героев Краснодона;

Глебучев Овраг;

Горького (от ул. Соколовая до ул. 1-я Садовая);

Коммунальный пр.;

Комсомольская (от ул. Б. Горная до ул. Соколовая);

Красновая;

Крестьянская;

М. Горная;

М. Затонская;

М. Садовая;

М. Садовый пр.;

М. Соляная;

Мичурина (от ул. Соколовая до Соколовой горы);

Мясницкая (от ул. Б. Горная до ул. 1-я Садовая);

Мясницкий овраг;

Некрасова (от ул. Б. Горная до Соколовой горы);

Октябрьская (от ул. Б. Горная до Соколовой горы);

Посадского (от ул. Рогожина до ул. Радищева);

Радищева (от ул. Б. Горная до конца);

Рогожина;

Соборная (от ул. Б. Горная до Соколовой горы);

Соколовая (от Трудового переулка до ул. Радищева);

Соколовский переулок;

Трудовой переулок;

Фильтровая;

Хвесина;

Чернышевского (от ул. Соколовая до Соколовой горы).

В зоне пониженного давления: ул. Мясницкая (от ул. 1-я Садовая до конца); 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Масленниковых пр., 1-го и 2-го Мясницких тупиков.

Вернуть воду коммунальщики обещают к 19:00.

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