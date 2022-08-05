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Общество5 августа 2022 7:43

Уходящая из России IKEA открыла доставку в Саратов

Саратов стал одним из девяти городов, в которые теперь доставляют товары шведского бренда
Евгений Бадиков
Фото: Википедия

Фото: Википедия

Уходящая из России IKEA открыла доставку в Саратов. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Компания IKEA, проводящая распродажу стоков магазинов, будет доставлять еще в 9 городов России, в которых нет фирменных магазинов.

— Также доставка осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск, - сообщает официальный сайт.

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