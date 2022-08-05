Роман Бусаргин

Школьники из ЛНР будут отдыхать в детских оздоровительных лагерях Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Врио Губернатора Роман Бусаргин провел рабочую встречу с министром труда и соцзащиты Сергеем Егоровым. Обсуждались вопросы организации отдыха детей из Луганской народной республики в оздоровительных учреждениях региона. Завтра, 5 августа, в Саратовскую область приедут 49 детей из районов ЛНР, 100 школьников из Сватовского района - 11 августа.

— Важно организовать пребывание детей так, чтобы каждый день был насыщенным, интересным. Держите на контроле важнейшие вопросы – медицинского сопровождения, безопасности, связи с родными, если необходимо, то организуйте учебный процесс. Главное – создать комфортную атмосферу. Мы прекрасно понимаем, насколько в нем нуждаются дети из ЛНР, - сказал Роман Бусаргин.

Глава региона отметил необходимость решения всех организационных вопросов в рамках межведомственного взаимодействия: «Нужно предельно ответственно отнестись к подготовке».

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