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Общество5 августа 2022 7:03

В Саратовской области скоро открывается сезон охоты на барсуков

Евгений Бадиков
фото: Википедия

фото: Википедия

В Саратовской области скоро открывается сезон охоты на барсуков. Об этом сообщает комитет по охоте и рыболовству региона.

Начиная с 15 августа, в регионе открывается сезон охоты на барсуков.

Сезон продлится до 31 октября, и всего в течение периода охотникам разрешат убить 254 барсука.

С 8 августа чиновники начнут выдавать охотникам разрешения на охоту.

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