фото: Википедия
В Саратовской области скоро открывается сезон охоты на барсуков. Об этом сообщает комитет по охоте и рыболовству региона.
Начиная с 15 августа, в регионе открывается сезон охоты на барсуков.
Сезон продлится до 31 октября, и всего в течение периода охотникам разрешат убить 254 барсука.
С 8 августа чиновники начнут выдавать охотникам разрешения на охоту.
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