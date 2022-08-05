фото: Википедия

В Саратовской области скоро открывается сезон охоты на барсуков. Об этом сообщает комитет по охоте и рыболовству региона.

Начиная с 15 августа, в регионе открывается сезон охоты на барсуков.

Сезон продлится до 31 октября, и всего в течение периода охотникам разрешат убить 254 барсука.

С 8 августа чиновники начнут выдавать охотникам разрешения на охоту.

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