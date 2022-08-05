фото: МЧС
В Ленинском районе сгорел летний домик. Погиб один мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.
Сегодня ночью, 5 августа, в Ленинском районе Саратова произошел пожар.
Примерно в 1:20 поступило сообщение о пожаре на улице Островский тупик. Горел летний домик. Из-за плотной застройки огонь моментально перекинулся на кровлю соседнего частного дома. Общая площадь пожара составила 132 кв.м.
Один мужчина погиб, второй пострадал - госпитализирован с сильными ожогами.
Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем мужчин в состоянии алкогольного опьянения.
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