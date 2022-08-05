фото: Архив КП

В Саратовской области зарегистрирован 91 случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на 9:00 5 августа, в области за последние сутки зарегистрировал 91 случай коронавируса. А общее количество заболевших в области составляет 257 217 человек.

Больше всего заболевших среди лиц пожилого возраста (65 и старше) — 32.

У двоих заболевших выявлена пневмония.

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