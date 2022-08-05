фото: Архив КП
В Саратовской области зарегистрирован 91 случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
По данным на 9:00 5 августа, в области за последние сутки зарегистрировал 91 случай коронавируса. А общее количество заболевших в области составляет 257 217 человек.
Больше всего заболевших среди лиц пожилого возраста (65 и старше) — 32.
У двоих заболевших выявлена пневмония.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.