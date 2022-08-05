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Общество5 августа 2022 6:06

Михаил Исаев встретился с жителями микрорайона Улеши

Евгений Бадиков
Михаил Исаев

Михаил Исаев

Мэр Саратова Михаил Исаев встретился с жителями микрорайона Улеши. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Вчера, 4 августа, Михаил Исаев встретился с жителями микрорайона Улеши.

- Много пожеланий касалось благоустройства зон отдыха, обеспеченности социальными объектами, необходимости обустройства ливневой канализации, ремонта дворовых территорий и лестниц.

- Если остались вопросы, которые не были озвучены в ходе общения - пишите в комментариях или в личные сообщения, обсудим, — заключил Исаев.

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