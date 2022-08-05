фото: ГИБДД

На подъезде к Энгельсу столкнулись три автомобиля. Сегодня, 5 августа, в Энгельсском районе произошла авария.

Примерно в 7:30 на подъезде к Энгельсу 39-летний водитель ВАЗ-2112 выехал на встречку и столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого находился 34-летний водитель. От удара машину повело дальше, и она врезалась в автомобиль BMW.

В результате ДТП водитель «двенадцатой» попал в больницу с травмами.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.