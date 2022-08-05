фото: ГИБДД
На подъезде к Энгельсу столкнулись три автомобиля. Сегодня, 5 августа, в Энгельсском районе произошла авария.
Примерно в 7:30 на подъезде к Энгельсу 39-летний водитель ВАЗ-2112 выехал на встречку и столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого находился 34-летний водитель. От удара машину повело дальше, и она врезалась в автомобиль BMW.
В результате ДТП водитель «двенадцатой» попал в больницу с травмами.
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