фото: ГИБДД

Под Хвалынском мотоциклист врезался в стоящий грузовик. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера, 4 августа, в Хвалынском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста.

Примерно в 9:20 на 113 километре автодороге Сызрань-Саратов 69-летний мотоциклист за рулем «ЯВА-250» на высокой скорости не справился с управление мотоциклом и врезался в припаркованный на обочине грузовик IVECO.

В результате ДТП мотоциклист попал в больницу.

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