фото: архив КП

Реабилитационный центр в Саратове закрыли на карантин из-за бешеной лисы. Об этом гласит постановление врио губернатора области Романа Бусаргина.

Сегодня, 4 августа, в в центре Саратова умерла бешеная лиса. Животное умерло в некоммерческом центре помощи диким животным «Мудрый Рух» по адресу Посадского, 89. В радиусе 500 метров от этого места объявлен карантин по бешенству. Лису привезли с улицы Нижняя Сорговая, на этой территории тоже введены аналогичные меры.

Утвержден план мероприятий по ликвидации очагов заболевания. Контроль за исполнением возложен на зампреда правительства - министра сельского хозяйства Романа Ковальского.

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