фото:Архив КП

В Саратове готовы развернуть дополнительные койки для больных коронавирусом. Об этом стало известно сегодня, 4 августа, на традиционном брифинге минздрава.

Сегодня с саратовскими журналистами беседовал глава минздрава Олег Костин. На данный момент в больницах саратова лежат 55 человек с лабораторно подтвержденным COVID-19, из них 6-на кислородной поддержке и 1 на ИВЛ.

.

Всего на амбулаторном лечении находятся 639 человек, развернуто 80 коек для зараженных.

— Всего на сегодняшний день от коронавируса привиты 1 миллион 525 тысяч 926 человек, из которых 4271 подросток. Наблюдается мелкий шаг к росту заболеваемости, при необходимости мы развернем дополнительные койки - рассказал министр.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.