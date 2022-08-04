В Саратовской области стало на 2 тысячи больше онкологических больных. Сегодня, 4 августа, об этом было заявлено на очередном брифинге министерства здравоохранения.

По словам специалистов, за шесть месяцев текущего года выявлено 66 450 человек с онкологией. Это на 1 815 человек больше, чем на конец прошлого года.

Сейчас регион находится на 30-м месте по заболеваемости и на 42-м месте по смертности. За прошлый год умерли более 4,8 тысяч саратовцев.

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