Фото: Арбитражный суд

В Арбитражный суд Саратовской области требуется заместитель председателя суда. Информацию об этом сообщает Высшая квалификационная коллегия судей России.

Заявки могут подать до 31 августа по адресу: Москва, улица Баррикадная, 8, строение 4. Прием документов ведется с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, а в пятницу – с 10:00 до 16:45

Отметим, 29 июля состоялось заседание Квалификационной коллегии судей Саратовской области, и коллегия одобрила кандидатуры Доброродного Романа и Фомичевой Виктории на должности судей Арбитражного суда Саратовской области.

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