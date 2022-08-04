Сергей Кузнецов

В Саратовской области ожидается восстановление ипотечного рынка, об этом 4 августа рассказал в пресс-центре Комсомольской Правды исполняющий обязанности управляющего банком «Открытие» в Саратовской области Сергей Кузнецов.

За последние месяцы количество выдаваемых банком «Открытие» ипотечных кредитов значительно снизилось. В первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего - в 8 раз. Во многом это связано с увеличением ключевой ставки Центробанка. Тем не менее, после снижения ставки уже со второй половины июня фиксируется возвращение интереса, клиентской активности. Особым спросом пользуется ипотечная программа с государственной поддержкой.

Средний срок ипотеки в Саратовской области - 15 лет, но заемщики стараются погасить ее за 10-12 лет. В марте-апреле текущего года граждане проявляли наибольший интерес к приобретению однокомнатных квартир-студий в новостройках с целью инвестирования. Ввиду уменьшения ключевой ставки и падения цен на вторичное жилье, к осени банк ожидает значительный рост спроса на ипотечные кредиты.

Не смотря на сложную экономическую ситуацию последних месяцев банк пошел навстречу клиентам, снизив первоначальный взнос по упрощенной кредитной программе. Ранее при первоначальном взносе от 40 процентов кредит можно было получить без финансового анализа, просто предоставив два документа. Теперь такая возможность доступна при первоначальном взносе от 15 процентов. В банке реализован сервис удаленного подписания сделок по ипотеке. Заемщику не обязательно приходить в офис банка, вместо этого договор может быть заключен на территории застройщика. Подписание происходит без бумажных носителей и проходит быстрее обычного.

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