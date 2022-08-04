Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2022 11:46

Володин: в Саратове планируют построить 10 открытых бассейнов за год

Наталия Калинина
Володин в Саратове

Володин в Саратове

В Ленинском районе Саратова планируют построить 10 открытых бассейнов в следующем году. Об этом сообщают в Телеграм-канале «Володин Саратов».

Спикер ГД обсудил с жителями Жасминного поселка планы по развитию его территории. При его поддержке там уже началось строительство открытого бассейна возле школы №105.

На будущий год в Ленинском районе должны появиться еще около 10 открытых бассейнов рядом с наиболее удаленными от Волги школами.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.