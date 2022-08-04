Володин: в Саратове планируют построить 10 открытых бассейнов за год

Володин в Саратове

В Ленинском районе Саратова планируют построить 10 открытых бассейнов в следующем году. Об этом сообщают в Телеграм-канале «Володин Саратов».

Спикер ГД обсудил с жителями Жасминного поселка планы по развитию его территории. При его поддержке там уже началось строительство открытого бассейна возле школы №105.

На будущий год в Ленинском районе должны появиться еще около 10 открытых бассейнов рядом с наиболее удаленными от Волги школами.

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