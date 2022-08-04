Окрошка
Саратовцев приглашают на фестиваль окрошки. Об этом сообщает министерство информации и печати области.
Мероприятие пройдет 6 августа в 11.00 в Национальной деревне Парка Победы (сцена «Ракушка»). Гости мероприятия увидят, как готовят не только русскую окрошку, но и традиционные холодные супы разных народов.
Угощения может попробовать любой желающий, для гостей фестиваля организуют концертную программу.
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