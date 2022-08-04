фото: Архив КП

Сотрудники ФАС обязали администрацию закупать школьные обеды посредством аукциона. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в ряде образовательных учреждений горячее питание и услуги закупают у единственного поставщика без аукциона, что является нарушением. Факты выявлены в детских садах № 236 «Лукоморье» и № 2 «Песенка», в Лицее № 37 и гимназии № 3.

Антимонопольный орган выдал администрации Саратова предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Напомним, недавно Михаил Исаев возмутился, узнав, что поставщик намерен кормить детей из саратовской школы № 95 на 10 рублей в день и потребовал от антимонопольной службы проверить законность процедуры аукциона.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.