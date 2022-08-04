фото: ГИБДД

В Пугачевском районе жуткая автокатастрофа унесла жизнь 71-летнего мужчины. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Сегодня, 4 августа, на 171 километре автодороги Самара-Волгоград произошла жуткая автокатастрофа.

Примерно в 13:10 в Пугачевском районе на большой скорости столкнулись два автомобиля Mazda MPV и ВАЗ-2115 под управлением 71-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «пятнадцатой» скончался, пассажирка ВАЗа и пара из иномарки с травмами доставлены в больницу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.