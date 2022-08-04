Сергей Кузнецов

Банк «Открытие» успешно преодолел тяжелое полугодие, об этом 4 августа рассказал в пресс-центре Комсомольской Правды исполняющий обязанности управляющего банком «Открытие» в Саратовской области Сергей Кузнецов.

Прибыль банка «Открытие» за первое полугодие 2022 года составила около 6 миллиардов рублей, активы банка по результатам на 1 июля составляют 3,1 триллиона рублей, кредитный портфель порядка 2 триллионов рублей. Сергей Александрович считает это весьма неплохим результатом, учитывая произошедшую в России валютную переоценку.

Успехи так же демонстрирует и подразделение банка в Саратовской области. В июне текущего года было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между банком Открытие и правительством Саратовской области, направленное на укрепление и развитие промышленного потенциала региона, обеспечение населения широким спектром качественных банковских услуг. Банк готов при необходимости оказывать финансовую поддержку региональному и муниципальным бюджетам. В рамках соглашения планируется содействовать развитию государственно-частного партнерства, созданию современной социальной инфраструктуры и обмену информацией и опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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