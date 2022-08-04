Олег Костин рассказал о росте заболеваемости коронавирусом в регионе

"Скорая" в Саратове

На сегодня, 4 августа, в Саратовской области растет заболеваемость коронавирусом. Об этом рассказал Олег Костин на очередном брифинге в минздраве.

- У нас начался небольшой уклон к росту заболеваемости. Если раньше мы держали 60-70 человек в сутки, а теперь поступает около 100 пациентов. В стационарах ежедневно поступает около восьми человек. В других регионах также есть рост показателей, - рассказал Олег Костин.

Напомним, в Саратовской области коронавирусом заразились уже 257 126 человек.

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