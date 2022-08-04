Убившему жену черенком от швабры саратовцу вынесен приговор

Фото: СУ СК - Саратов

Житель Саратова забил жену насмерть черенком от швабры. 58-летнему злоумышленнику вынесен приговор, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

Драма разыгралась днем 25 сентября 2021 года в селе Евсеевка. 58-летний мужчина вместе с 58-летней супругой были там на даче. В какой-то момент женщина выпила лишнего, что не понравилось ее супругу. Разозлившись, мужчина стал избивать жертву черенком от швабры, а затем выгнал ее во двор. Через какое-то супруг успокоился и потерял побитую женщину из вида, решив, что она пошла в баню.

Спустя время агрессор забеспокоился и стал искать жену. Он нашел ее во дворе уже мертвую, о чем сообщил по телефону родственникам, которые вызвали сотрудников полиции. Эксперты установили, что от ударов у пострадавшей было разорванно легкое. Суд приговорил виновника к восьми годам строгого режима.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.