В массовом ДТП под Саратовом пострадали три человека

Фото: ГУ ГИБДД Саратов
Сегодня, 4 августа, в Гагаринском районе Саратова случилось массовое ДТП. Об этом сообщает ГИБДД города Саратова.
По предварительным данным, авария произошла в 12:00 на 318-м километре автодороги Сызрань Саратов-Волгоград. Два автомобиля Daihatsu столкнулись с Renault Sandero.
В результате ДТП пострадал 51-летний водитель Daihatsu, 39-летний водитель Sandero, а также его 54-летняя пассажирка.
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