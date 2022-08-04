В массовом ДТП под Саратовом пострадали три человека

Фото: ГУ ГИБДД Саратов

Сегодня, 4 августа, в Гагаринском районе Саратова случилось массовое ДТП. Об этом сообщает ГИБДД города Саратова.

По предварительным данным, авария произошла в 12:00 на 318-м километре автодороги Сызрань Саратов-Волгоград. Два автомобиля Daihatsu столкнулись с Renault Sandero.

В результате ДТП пострадал 51-летний водитель Daihatsu, 39-летний водитель Sandero, а также его 54-летняя пассажирка.

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