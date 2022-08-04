В Саратовской области открывается сезон охоты на рябчиков и куропаток

Куропатка
Фото: Евгения ГУСЕВА
Завтра, 5 августа, в Саратовской области открывается сезон охоты на боровую, степную и полевую дичь. Он продлится до 31 декабря.
Речь идет о глухарях, рябчиках, белых куропатках и другой дикой птице. Данный срок открытия охоты актуален для владельцев охотничьих собак с документом, подтверждающим происхождение.
За справками можно обращаться по номеру телефона 8-8452-51-22-48. Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.
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