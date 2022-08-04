Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Пресс-центр "КП"4 августа 2022 8:28

В пресс-центре КП-Саратов расскажут об итогах уходящего лета

Юрий Юрин сообщит о проделанной работе
Наталия Калинина
В пресс-центре КП-Саратов

В пресс-центре КП-Саратов

Завтра, 5 августа, в 12:00 в пресс-центре «Комсомольская правда - Саратов» состоится встреча на тему «Прохождение летнего периода в Саратовской области».

В качестве спикера выступит Юрий Сергеевич Юрин начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области.

Встреча пройдет в прямом эфире на YouTube-канале «Транслятор». Возможно очное участие журналистов. Адрес: г. Саратов, ул. Вишневая, 10 (здание с вывеской «Типография №1»).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.