В пресс-центре КП-Саратов расскажут об итогах уходящего лета

В пресс-центре КП-Саратов

Завтра, 5 августа, в 12:00 в пресс-центре «Комсомольская правда - Саратов» состоится встреча на тему «Прохождение летнего периода в Саратовской области».

В качестве спикера выступит Юрий Сергеевич Юрин начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области.

Встреча пройдет в прямом эфире на YouTube-канале «Транслятор». Возможно очное участие журналистов. Адрес: г. Саратов, ул. Вишневая, 10 (здание с вывеской «Типография №1»).

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