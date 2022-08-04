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Общество4 августа 2022 8:03

В Саратове живым нашли пропавшего месяц назад велосипедиста

Алексей Жигулев благополучно вернулся домой
Наталия Калинина

В Саратове живым нашли пропавшего месяц назад велосипедиста. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт».

Живым нашелся 43-летний Алексей Жигулев. Его искали с 29 июня 2022 года, тогда мужчина уехал из дома на велосипеде.

Волонтеры благодарят участников поиска за помощь и просят снять репосты.

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