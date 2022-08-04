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Общество4 августа 2022 7:57

В Саратове открыли благоустроенный родник «Лечебный»

Наталия Калинина
Родник "Лечебный" в Саратове

Родник "Лечебный" в Саратове

В Саратове открыли благоустроенный родник «Лечебный», благоустройство памятника природы «Кумысная поляна» произведено по инициативе Романа Бусаргина.

Родник находится в Кировском районе Саратова, возле от автовокзала. Для него установлена опорная стенка родника, желоб для стока воды. Рядом появились лавочки и информационная табличка о составе воды.

На прилегающей территории убрали мусор.

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