Родник "Лечебный" в Саратове

В Саратове открыли благоустроенный родник «Лечебный», благоустройство памятника природы «Кумысная поляна» произведено по инициативе Романа Бусаргина.

Родник находится в Кировском районе Саратова, возле от автовокзала. Для него установлена опорная стенка родника, желоб для стока воды. Рядом появились лавочки и информационная табличка о составе воды.

На прилегающей территории убрали мусор.

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