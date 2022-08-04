фото: ГИБДД

В Саратовской области иномарка врезалась в КАМАЗ на встречке. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Сегодня, 4 августа, примерно в 3:40 минут на 119 километре автодороги Тамбов-Саратов произошло ДТП.

Мужчина 36 лет за рулем Skoda Octavia вылетел на встречную полосу движения и врезался в автомобиль КАМАЗ-5490, за рулем которого находился 51-летний водитель.

Госпитализация

В результате ДТП один из пострадавших - 36 лет в тяжелом состоянии с обширной политравмой и переломами, второй - 50 лет в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в одно из лечебных учреждений города Энгельса.

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