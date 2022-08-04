В Саратове ищут 44-летнего москвича

Фото: Лиза Алерт

В Саратове ищут пропавшего 44-летнего москвича, об этом сообщают волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт» на своей странице ВКонтакте.

Пропал 44-летний Игорь Мизунский из Москвы. С 26 июня 2022 года его местонахождение неизвестно. Его рост составляет 172 сантиметра, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Во что был одет пропавший в день исчезновения – неизвестно.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по телефонам 112 или 8 800 700 54 52.

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