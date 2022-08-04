Отключение воды в Саратове Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 4 августа, в Саратове отключили воду еще на шести улицах. Об этом сообщает ООО «КВС».

Идет ремонт водопроводных труб по адресу Октябрьская, 52. Из-за него до 20:00 без холоднйо воды остались следующие улицы: Челюскинцев от Северной до Радищева; Кузнечная; Московская от Вознесенской до Радищева (четная сторона); Зарубина от Вольской до Радищева; Смурский переулок; Тулупная от Мичурина до Вознесенской.

Напомним, ранее мы сообщали об отключениях воды в центре, а также в районе «Политеха».

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