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Общество4 августа 2022 6:40

В Саратове отключили воду в районе «Политеха»

Вернуть воду коммунальщики обещают к 20:00
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

В Саратове отключили воду в районе «Политеха». Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 4 августа, из-за ремонта водопровода по адресу 2-й Детский пр., 43, ограничено водоснабжение абонентов в границах улиц: Новоузенская - Миротворцева - Клочкова - Литейный пр. - Вяземская - 2-й Детский пр.

Вернуть воду коммунальщики обещают к 20:00. Напомним, сегодня без воды до вечера остались жители центра Саратова.

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