Роман Бусаргин в школе

Роман Бусаргин призвал школы Саратова активно участвовать в федеральных и региональных программах. Об этом он написал в своем Телеграм-канале после визита в школу №22 Заводского района Саратова. Там сейчас благоустраивают школьный двор в рамках муниципальной программы.

Врио губернатора поручил городской администрации проанализировать состояние учебных заведений, подготовить необходимые документы и своевременно подавать заявки на участие в различных программах.

Сейчас 50 образовательных учреждений Саратова уже участвуют в таких программах. Из них 5 проходят капитальный ремонт.

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