На сегодня, 4 августа, в Саратовской области еще 87 человек заразились коронавирусом. Всего обнаружено 257 126 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 250 431 человек, за сутки — 78. На стационарном лечении находится 55 человек, на амбулаторном лечении остаются 639 пациентов.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 10;
- 7-14 лет — 3;
- 15-17 лет — 1;
- 18-29 лет — 9;
- 30-49 лет — 20;
- 50-64 лет — 18;
- 65 и старше — 26.
Четыре человека поступили с пневмонией, с признаками ОРВИ — 83
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