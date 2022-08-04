На сегодня, 4 августа, в Саратовской области еще 87 человек заразились коронавирусом. Всего обнаружено 257 126 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 250 431 человек, за сутки — 78. На стационарном лечении находится 55 человек, на амбулаторном лечении остаются 639 пациентов.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 10;

- 7-14 лет — 3;

- 15-17 лет — 1;

- 18-29 лет — 9;

- 30-49 лет — 20;

- 50-64 лет — 18;

- 65 и старше — 26.

Четыре человека поступили с пневмонией, с признаками ОРВИ — 83

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