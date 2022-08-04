фото:СУ СКР

В Саратовской области пенсионер выпивал с товарищем и убил его во сне. Об этом сообщает региональный СУ СКР.

По данным ведомства, 31 июля мужчина выпивал в своей квартире в селе Пады с 71-летним знакомым. Во время застолья мужчины поссорились, и хозяин жилища заявил, что убьет приятеля. Его удалось успокоить, и мужчины легли спать. Гость затаил обиду на хозяина, и ночью подошел к спящему другу и ударил его по голове.

Хозяин жилища проснулся, но не мог сопротивляться. Злоумышленник схватил ножку от стула и нанес еще несколько ударов. От полученных травм 68-летний мужчина скончался. Убедившись, что друг умер, 71-летний гость лег спать. Утром он о случившемся он сообщил в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

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