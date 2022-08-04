фото: Архив КП

Жители центра Саратова остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 4 августа, из-за аварии на городском водопроводе жители ряда улиц остались без воды. Коммунальщики заняты ремонтом трубы у дома № 62/76 на улице Степана Разина. В связи с этим холодной воды нет в квадрате улиц Большая Горная - Аткарская - Рабочая - Степана Разина.

Вернуть воду коммунальщики обещают к 20:00.

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