фото: Архив КП
Жители центра Саратова остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».
Сегодня, 4 августа, из-за аварии на городском водопроводе жители ряда улиц остались без воды. Коммунальщики заняты ремонтом трубы у дома № 62/76 на улице Степана Разина. В связи с этим холодной воды нет в квадрате улиц Большая Горная - Аткарская - Рабочая - Степана Разина.
Вернуть воду коммунальщики обещают к 20:00.
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