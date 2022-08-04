фото: ГИБДД

После ДТП под Саратовом в «Ладе Ларгус» сгорел водитель. Об этом сообщает УГИБДД по Саратовской области.

Сегодня, 4 августа, примерно в 1.45 на 517 км трассы Нижний Новгород – Саратов 66-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком КАМАЗ, которым управлял 58-летний мужчина.

В результате удара обе машины загорелись. Водитель «Лады» скончался на месте.

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