Экватор недели в Саратове будет сухим и теплым. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратовской области ожидаемая температура колеблется от +17 градусов ранним утром до +35 во второй половине дня. Переменная облачность, дождя не будет. Ветер Северо-восточный, 5-10 м/с.

В Саратове ожидается температура от +19 утром до +32 градусов днем, переменная облачность, преимущественно без осадков.

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