фото: ГУ МВД

В Саратове двух женщин из ближнего зарубежья арестовали за торговлю героином. Об этом сообщает ГУ МВД Саратовской области.

Оперативниками УНК ГУ МВД России по Саратовской области пресечена деятельность двух сбытчиц наркотиков. Преступницы занимались фасовкой наркотика и делали закладки в Саратове. Установлено, что женщины прибыли из ближнего зарубежья и были задержаны с поличным во время совершения закладки.

В ходе обыска обнаружено и изъято 240 граммов героина и метадона.

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