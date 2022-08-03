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Происшествия3 августа 2022 15:39

В Саратове двух женщин из ближнего зарубежья арестовали за торговлю героином

В ходе обыска обнаружено и изъято 240 граммов героина и метадона
Евгений Бадиков
фото: ГУ МВД

фото: ГУ МВД

В Саратове двух женщин из ближнего зарубежья арестовали за торговлю героином. Об этом сообщает ГУ МВД Саратовской области.

Оперативниками УНК ГУ МВД России по Саратовской области пресечена деятельность двух сбытчиц наркотиков. Преступницы занимались фасовкой наркотика и делали закладки в Саратове. Установлено, что женщины прибыли из ближнего зарубежья и были задержаны с поличным во время совершения закладки.

В ходе обыска обнаружено и изъято 240 граммов героина и метадона.

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