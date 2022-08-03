фото: СУ СКР

В Балашовском районе утонула женщина. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня, 3 августа, в селе Хоперское произошел несчастный случай на воде.

Две женщины пришли купаться на берег Хопра всего в ста метрах от дома. Одна из подруг начала тонуть, 58-летняя жительница сел попыталась ее спасти, смогла вытащить на берег, но было уже поздно.

Признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. Назначена судмедэкспертиза.

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