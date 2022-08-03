фото: СУ СКР
В Балашовском районе утонула женщина. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
Сегодня, 3 августа, в селе Хоперское произошел несчастный случай на воде.
Две женщины пришли купаться на берег Хопра всего в ста метрах от дома. Одна из подруг начала тонуть, 58-летняя жительница сел попыталась ее спасти, смогла вытащить на берег, но было уже поздно.
Признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. Назначена судмедэкспертиза.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.