Фото: Лиза Алерт

В Саратове ищут пропавшего в Липецкой области мужчину. Об этом сообщает «Лиза Алерт» в социальных сетях.

По данным поискового отряда, пропал 56-летний Леонид Бондарь. Мужчина родом из села Октябрьское, что в Усманском районе Липецкой области. Местонахождение пропавшего неизвестно с 5 июня. Из особых примет - рост-176 см, телосложение среднее, серо-зеленые глаза. Был одет в синюю футболку и синие джинсы.

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